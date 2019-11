Germania: imam devono conoscere il tedesco già all’ingresso nel Paese

Germania, stretta su imam e preti stranieri: “Devono essere capaci di parlare tedesco”. Tutti i “funzionari religiosi” stranieri, a partire dagli imam, che intendono trasferirsi in Germania per svolgere il loro ministero dovranno avere “competenze di lingua tedesca già all’ingresso nel Paese“. È quanto afferma un progetto di legge presentato dai ministri del Lavoro e dell’Interno del Governo guidato da Angela Merkel, rispettivamente Hubertus Heil e Horst Seehofer. La bozza è stata già approvata dal Governo federale e verrà presto discussa in Parlamento.

Gli imam stranieri – Come riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, il provvedimento è giustificato dalla politica di integrazione ed è destinato, in particolare, agli imam islamici provenienti in gran parte (tra l’80 e il 90%) da altri Paesi, soprattutto dalla Turchia. “Ci aspettiamo che gli imam stranieri siano in grado di parlare tedesco”, ha dichiarato un portavoce del ministero dell’Interno.