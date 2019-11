“A braccetto con un sistema marcio”, Carbonari lascia il M5s

La caduta delle Cinque Stelle è continua, incessante, drammatica per Luigi Di Maio. Il capetto politico, ora, deve fare i conti con una nuova uscita di scena: si tratta di quella di Maria Grazia Carbonari, consigliere regionale in Umbria nella passata legislatura e capolista M5s all’ultima tornata elettorale, disastrosa per i grillini.

Dopo non essere stata rieletta a causa delle percentuali ridicole incassate dal M5s alle regionali, ha deciso di scaricare i pentastellati: “Il risultato elettorale dimostra che questa alleanza, non mi riesce chiamarla diversamente, non si doveva fare – ha affermato la Carbonari -. Lo sentivo a pelle, sarebbe stato meglio se avessi fatto un passo indietro, ma non ho voluto provocare un subbuglio che avrebbe danneggiato la mia forza politica, in cui ho sempre creduto”.

Ma oggi, riprende, “scelgo di chiudere con il M5s che tanto mi ha dato, ma che sempre più mi pare avere deciso di andare a braccetto con questo marcio sistema”. Cala il sipario, con parole fortissime. liberoquotidiano.it