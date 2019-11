Traffico di eroina, arrestato 71enne albanese

Milano – Eroina affare di famiglia, arrestato il papà dei trafficanti di droga: era ricercato da 7 anni. Per due anni, secondo quanto avevano accertato le indagini, aveva mosso enormi quantità di eroina dall’Albania all’Italia. Poi, quando era stato scoperto, era scappato per sfuggire alle manette e si era rifugiato nel suo paese d’origine. Ma alla fine, dopo sette anni vissuti da “fantasma”, ha dovuto arrendersi.

I carabinieri della sezione Catturandi e la polizia albanese hanno arrestato mercoledì sera Maliq Hyka, 71enne albanese che era formalmente ricercato dal 2012, quando per lui il tribunale di Milano aveva emesso un ordine di carcerazione per una pena di quattordici anni e sei mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.