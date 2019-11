Italia dona altri 2,5 milioni all’Onu “per i rifugiati venezuelani”

La Vice Ministra degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato a Bruxelles alla Conferenza di Solidarietà dedicata alla crisi dei migranti e rifugiati dal Venezuela.

L’evento, co-organizzato dall’Alta Rappresentante UE per la Politica Estera, Federica Mogherini, dal Direttore Generale dell’OIM (Onu), Antonio Vitorino, dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi e dal Joint Rappresentative per i rifugiati e migranti venezuelani dell’UNHCR/IOM Eduardo Stein, ha permesso di analizzare lo stato dell’arte della gravissima emergenza nel Paese sudamericano, nel quale sono presenti circa 150.000 cittadini italiani.