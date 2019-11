Febbre Dengue: un altro caso a Prato, disinfestazione

FIRENZE, 6 NOV – Un caso di Dengue è stato accertato a Prato dalla Asl. Per questo per domani, giovedì 7 novembre, dalle 7.30 e non oltre le 15, spiega una nota, il sindaco Matteo Biffoni ha predisposto un’ordinanza contingibile e urgente per provvedere alla disinfestazione delle zone interessate.

La disinfestazione con trattamento adulticida abbattente nei confronti della zanzara tigre (Aedes albopictus) sarà sia su suolo pubblico che privato, sia spaziale che nei pozzetti.

L’area interessata comprende: via della Romita, via Napoli dal civico 34 al civico 50, fino all’incrocio con via Carlo Marx; via Palermo; via Padre Pio da Pietralcina; via Carlo Marx dall’incrocio tra via Napoli e via Siena (lato giardini pubblici); via Trieste fino all’incrocio con via Siena; via Alessandro Ferrarini, fino all’incrocio con via del Castagno; via Siena, tra via della Romita e via Trieste. ansa