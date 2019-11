Emilia Romagna, la sinistra e il meccanismo degli affidi a coppie gay

Le polemiche sul caso Bibbiano non si placano. Anzi: i toni in Emilia-Romagna sono destinati a inasprirsi. Soprattutto dopo che Giuliano Limonta, coordinatore della commissione tecnica sui minori, ha ridotto il tutto a un semplice “raffreddore”. Per questo il giornale La Verità ha intervistato Galeazzo Bignami, deputato bolognese di Fratelli d’Italia, che l’ha definita una “banalizzazione intollerabile e allucinante. Da queste commissioni d’inchiesta non ci aspettavamo nulla. Ma neanche ci aspettavamo degli insulti alle vittime“.

Uno degli aspetti che avrebbe provocato la stortura del meccanismo degli affidi potrebbe essere l’assenza di verifiche da parte di autorità pubbliche indipendenti: “Infatti l’autocontrollo era l’aspetto più patologico di tutto il sistema”. Così come spiegò Federica Anghinolfi, una delle indagate: “Ammise che i servizi sociali avevano bypassato un livello di controllo”. Inoltre in Val d’Enza era stato “sperimentato un sistema specialistico in connessione con il territorio, senza sottoporsi alle previste verifiche da parte della provincia“. E questo significa che “non si possono minimizzare le responsabilità della Regione e del Pd che la guida”.