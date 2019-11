UE: oltre 3 miliardi per Erasmus nel 2020

BRUXELLES – Oltre 3 miliardi di euro per Erasmus+ nel 2020, un nuovo progetto per le reti di università europee, e il rafforzamento dell’alleanza Ue-Africa per gli investimenti sostenibili e l’occupazione. Sono gli impegni annunciati dalla Commissione Ue per il futuro dell’istruzione e contenuti nell’invito di Bruxelles a presentare proposte, pubblicato sulla Gazzetta Ue, rivolto a enti pubblici e privati del settore. Il prossimo anno la dotazione Ue per Erasmus+, con oltre 3 miliardi di euro, farà registrare un aumento del 12% rispetto al 2019.

Tra i progetti finanziati dal programma, il lancio del secondo bando per la nascita delle reti di atenei europei. Le prime 17 alleanze di università in Ue sono state selezionate lo scorso giugno e sono ora in procinto di iniziare le loro attività. L’obiettivo è creare uno spazio comune dell’istruzione entro il 2025. La nuova programmazione di Erasmus+ rafforza anche il partenariato con l’Africa: le porte degli scambi saranno aperte a 35mila tra studenti e personale accademico africano. ANSA EUROPA