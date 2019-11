Necrologio dell’Occidente, un mondo falso basato sulle bugie

di Paul Craig Roberts

Un mondo basato su bugie è un mondo falso

Nel corso della mia vita ho visto il mondo occidentale abbandonare tutti i valori che lo hanno reso efficace. Nonostante tutti i suoi crimini (e sono molti) il mondo occidentale ha avuto successo. Tutti volevano farne parte e sarà la morte dei russi che ancora continuano a volerlo.

Il mondo occidentale ha avuto successo perché credeva nella verità oggettiva e la cercava. Ciò ha portato a scoperte scientifiche e tecnologiche, a bellezze architettoniche ed artistiche e ad una letteratura brillante che ha educato l’educabile alla condizione umana.

Ma la verità oggettiva non è più accettabile nell’Occidentale Mondo Risvegliato, perché è contrario alle ideologie di risveglio, dal momento che non vi è alcuna differenza tra uomini e donne, che ci sono molti sessi e che uomini e donne possono nascere in corpi sbagliati, che i sentimenti feriti sono più importanti dei fatti empirici, che molti soggetti non sono soggetti a esame o dibattito, perché offendono le convinzioni emotive di femministe, persone di colore, ebrei, le nuove specie transgender e chiunque altro possa rivendicarsi vittima.

Tutti possono affermare di essere una vittima tranne gli eterosessuali di sesso maschile bianco. Sono bollati “sfruttatori” di tutti gli altri e non sono in grado di uscire da questa trappola. Nel mondo occidentale i maschi eterosessuali bianchi affrontano lo stesso destino della borghesia sotto Lenin. Un maschio eterosessuale bianco che difende sé stesso o i suoi simili viene immediatamente marchiato misogino o suprematista bianco. Sempre più tribunali trattano i maschi eterosessuali bianchi come se fossero membri di una classe criminale.

Ora viviamo in un mondo in cui una “vittima” auto-dichiarata può bloccare la verità, perché la verità la offende. Gli offesi sono in grado di far licenziare e rimosso dall’incarico chi dice la verità. Il suo crimine è che ha esercitato la libertà di parola. Oggi la libertà di parola è il percorso più sicuro verso l’autodistruzione per un maschio bianco eterosessuale.

Lo vediamo ogni giorno ovunque. In tutto il mondo occidentale è ora più importante avere il genere, le preferenze sessuali e l’equilibrio razziale approvati piuttosto che il merito negli incarichi universitari, nelle assunzioni e nelle promozioni aziendali, nei film e nei media. Qualsiasi professore maschio bianco che non riesca a tenere il passo con parole e pensieri proibitivi è carne morta.

Oggi il mondo occidentale si basa su quote di razza e di genere e su ideologie del Risveglio che non hanno alcuna corrispondenza con la realtà.

Oggi, in tutto il mondo occidentale, è molto difficile per un maschio eterosessuale bianco ottenere un incarico in un’università. Nel Regno Unito e in molti Paesi europei, gli annunci di lavoro universitari sono riservati a donne e a persone di colore. Si tratta di una palese discriminazione nei confronti dei maschi eterosessuali bianchi, un gruppo non protetto dalle leggi antidiscriminazione e quindi soggetto a discriminazione.

La giustificazione offerta per la discriminazione nei confronti del merito è che i maschi eterosessuali bianchi hanno dominato per troppo tempo. Ma la vera ragione è sbarazzarsi della verità oggettiva, che ostacola le false ideologie della Generazione Risvegliata.

Alcuni maschi bianchi fanno parte della Generazione Risvegliata e gli stupidi traditori di razza e genere stanno sigillando il proprio destino insieme a quello dei bianchi. Devono assecondare le ideologie dominanti per avere un reddito. Considerate i maschi bianchi su CNN, MSNBC, BBC, NPR, Washington Post, NY Times e il resto dei media occidentali della stampa. Se dicono la verità, la loro carriera è finita. Devono mentire e demonizzare russi, Trump e maschi eterosessuali bianchi per avere una busta paga.

Nel mondo occidentale di oggi, le uniche persone che soffrono sono quelle che dicono la verità. Guardate Julian Assange, Manning, Edward Snowden e gli altri rivelatori di verità perseguitati, ma in teoria protetti da leggi sugli informatori, che sono stati mandati in prigione e lasciati senza mezzi di sussistenza nonostante le leggi che li proteggevano. Di quali ulteriori prove avete bisogno per dimostrare che il mondo occidentale è senza legge?

Oggi il mondo occidentale non si basa sulla VERITÀ ma su BUGIE. Un mondo basato sulle bugie è un mondo falso ed è quello che è oggi il mondo occidentale. Una menzogna.

Lance Welton descrive come l’acquisizione femminile del mondo accademico stia distruggendo il pensiero razionale e sostituendolo con risposte emotive:

http://www.unz.com/article/are-women-destroying-academia-probably/

Stephen Adams descrive come Lynsey McCarthy Calvert sia stata cacciata dal suo lavoro di portavoce di Doula UK, l’organizzazione nazionale delle guide al parto, per aver detto su Facebook che solo le donne possono avere figli:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7643251/Charity-hounds-birth-coach-post-saying-women-children.html

L’organizzazione ha concluso che la sua affermazione ovviamente vera ha violato le linee guida dell’organizzazione sull’uguaglianza e la diversità.

La compagnia aerea Delta ha elevato le preferenze della piccola minoranza di lesbiche / omosessuali al di sopra di quella della popolazione etero e nei suoi film in volo mostra scene d’amore tra persone dello stesso sesso:

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50280387

Lesbiche / omosessuali erano offesi dalla loro assenza. Gli etero offesi dalle scene non contano.

A Oklahoma City la polizia sta indagando sui manifesti “Va bene essere bianchi” come un crimine di odio:

https://www.infowars.com/oklahoma-city-police-investigating-its-okay-to-be-white-fliers-as-potential-hate-crime/

Chi può immaginare dei manifesti “Va bene essere neri” indagati come un crimine d’odio?

In Svezia, l’attribuzione veritiera dell’aumento del 1.472% di stupro agli immigrati-invasori fa indagare una persona per un crimine di odio:

https://www.paulcraigroberts.org/2019/11/02/the-criminal-feminist-government-of-sweden-has-inflicted-mass-rape-on-swedish-women-2/

Fonte www.paulcraigroberts.org



Traduzione di Costantino Ceoldo – – www.maurizioblondet.it