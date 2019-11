Magistrato Carofiglio (ex Pd): “Prima gli italiani? Chi sono gli italiani?”

“La frase ‘prima gli italiani’ non significa nulla”. In pochi secondi Gianrico Carofiglio, magistrato, scrittore ed ex parlamentare del Pd, riassume a DiMartedì in pochi secondi la posizione di gran parte della sinistra italiana.

Lo slogan reso famoso da Matteo Salvini non ha senso, a suo dire, per un semplice motivo: “Chi sono gli italiani? Se uno è diventato italiano l’altro ieri ha più diritti di un bambino che è nato in questo Paese, che parla italiano meglio di lui, che è stato educato secondo i nostri schemi culturali? È l’idea di dover istituire gerarchie fra gli umani che non mi piace. A me piace l’idea di una politica che pensa ad integrare, anziché respingere“.

