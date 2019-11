Giordania: attacco con coltello contro turisti

6 NOV – Uno sconosciuto armato di coltello ha oggi assalito un gruppo di turisti mentre erano in visita nella città giordana di Jerash (a nord di Amman), celebre per i suoi reperti archeologici di epoca romana. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale giordana Petra secondo cui, prima di essere neutralizzato, l’assalitore ha ferito alcuni turisti, una guida e un ufficiale di pubblica sicurezza.

I feriti sono stati ricoverati in ospedale, precisa la Petra.

Secondo altre fonti stampa, nell’incidente sarebbero rimaste ferite anche tre donne spagnole. ansa

L’attacco è avvenuto intorno a mezzogiorno. Secondo un testimone, Marco Junipero Serra, l’aggressore era vestito “di nero, come un militante, con la testa coperta”. La guardia di sicurezza è stata ferita mentre tentava di arrestare l’aggressore. La direzione per la sicurezza pubblica giordana ha annunciato che l’uomo è stato arrestato. “I feriti sono stati ricoverati in ospedale”, ha aggiunto la direzione.