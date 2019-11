Emilia R., “un milione di euro per le onlus dell’immigrazione”

Condividi

Emilia Romagna, Raffaelli (Lega), “un milione di euro per le onlus dell’immigrazione: scandaloso regalo pre natalizio di Bonaccini”

Roma, 6 nov. – “Anziché creare misure di supporto per le donne emiliane romagnole che non arrivano a fine mese per mantenere i propri figli, separate, che hanno subito violenze dagli ex partner, il presidente Bonaccini preferisce fare l’ennesima ‘regalo’ elettorale al sistema delle presunte onlus rosse. Un milione di euro per le “no profit” che presenteranno entro il 6 dicembre ‘progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere’ in particolare rivolti alle ‘donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo’.