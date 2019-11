Edificio esploso, morti 3 vigili del fuoco: “è stato un attentato”

Ritrovamento di inneschi sulle bombole di gas e timer per comandare le esplosioni a distanza. – “Il capo del Corpo ci ha radunato tutti per fare il punto della situazione questa mattina. Le bombole erano messe in modo da fare esplodere la palazzina. Quindi è stato un attentato studiato male”. Così un vigile del fuoco, in un audio in possesso dell’Adnkronos, racconta quanto accaduto a Quargnento nell’alessandrino, dove tre pompieri hanno perso la vita nell’esplosione di un cascinale.

“Sembra che i colleghi sono arrivati che già c’era stata un’esplosione e mentre stavano dentro, dove c’erano queste bombole, c’è stata un’altra esplosione – dice ancora il vigile del fuoco – Sembra che sopra ci fossero degli inneschi proprio per far esplodere la palazzina. Questo è quello che ci ha detto il capo del Corpo”.