Mastella lancia Draghi senatore a vita

“Ho ricordato oggi che abbiamo bisogno di più Europa, non è assiomatico dire a tutti i costi. No, per quanto riguarda le esigenze, quando gli Stati da soli non ce la fanno, mettersi insieme, accomunarsi in tante situazioni mi pare fondamentale. Anche per l’Italia: abbiamo superato momenti di difficoltà economiche drammatiche e grazie all’Europa ci siamo riusciti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine delle celebrazioni per il 4 novembre, festa delle Forze armate.

“Un omaggio – ha sottolineato – va a Mario Draghi che è stato un eccellente protagonista italiano in Europa e con l’Europa e ha dato una mano notevole. Nei prossimi giorni lancerò l’idea di Mario Draghi come senatore a vita, ovviamente quando ci saranno le occasioni perché la Costituzione stabilisce alcune cose”. “Credo che per chi come lui – ha concluso Mastella – abbia testimoniato le sue capacità salvando la Costituzione europea, vada recuperata la dimensione nazionale attraverso il momento significativo della sua presenza negli scranni parlamentari come senatore a vita”.

IL DISASTRO DRAGHI SULL’ECONOMIA EUROPEA