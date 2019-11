Fusione Fca-Peugeot: Governo muto, sordo e cieco

Condividi

Sic transit gloria Italiae! La fusione fra Fiat Crysler e Peugeot è una totale e definitiva disfatta per l’Italia e per i nostri Operai ed Indotto. Certamente i proprietari della Fiat, Elkan in primis esultano per i colossali guadagni realizzati, ma fu vera gloria? Se per gloria si intende promuovere lo sviluppo e un serio piano industriale in primis per l’Italia assolutamente no!

I Francesi hanno la maggioranza del CDA e gli Italiani sono in definitiva minoranza. Se ci sarà da “razionalizzare”, alias chiudere, ciò sarà fatto certamente da noi e non in Francia! Quindi la Gloria è solo speculativo finanziaria e riguarda pochi super privilegiati a discapito di migliaia e migliaia di famiglie di operai ed impiegati italiani. Purtroppo siamo nelle mani di un Governo muto, sordo e cieco che abbaia alla luna su questioni di lana caprina, mentre i cosiddetti amici francesi ci lasciano in mutande senza più neppure la vecchia canottiera sudata dei nostri operai del miracolo economico! Sic transit gloria Italiae!

Francesco Squillante