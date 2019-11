Terrorismo, ricercati due albanesi per attentato in Italia ‘stile Bataclan’

La nota della polizia diffusa stanotte. I due si chiamano Battar Nabiyula, 46 anni, e Bujar Hysa, tra i 40 e i 48 anni.

E’ scattato questa notte l’allarme per un possibile attentato ‘stile Bataclan’ in Italia, la nota è stata diffusa stanotte tra le forze dell’ordine italiane. Sono ricercati per questo, su tutto il territorio nazionale due persone di nazionalità albanese: Battar Nabiyula, conosciuto anche come Maximilian Defilade o Bardhyl Hoxha, di 46 anni e Bujar Hysa, che dovrebbe avere tra i 40 e i 48 anni.

Nella nota, vengono invitati agenti e militari a “prestare la massima attenzione, adottando ogni sistema di sicurezza e protezione in caso di controllo persone sospette”. https://tg.la7.it

