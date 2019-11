Trump: “L’Italia starebbe molto meglio senza la Ue”

Secondo il presidente americano alcuni Paesi farebbero bene a lasciare l’Unione Europea: “Ma se vogliono rimanerci, va bene” . Ci sono Paesi, come l’Italia e altri, che francamente starebbero molto meglio senza l’Ue”. E’ quanto ha detto il presidente americano Donald Trump durante un’intervista all’emittente londinese Lbc, Leading Britain’s conversation.

“E’ molto difficile avere a che fare con la Ue” – Intervistato dal leader del Brexit Party Nigel Farage, Trump ha sostenuto che il Regno Unito venga frenato dall’Unione europea così come altri Paesi, a partire dall’Italia. “Ma se loro voglio avere un’unione – ha osservato il presidente americano in collegamento da Washington – va bene”. Perché “è molto difficile” avere a che fare con l’Unione europea, ha insistito il tycoon, come “ho detto a Boris” Johnson, il premier britannico.