Congresso mondiale Gesuiti a Roma: migranti ed ecologia

Dalla lotta allo sfruttamento ambientale in Honduras al recupero dei giovani delle gang negli Stati Uniti, dai dalit sfollati dalla loro terra in India alle sfide educative con i giovani in Africa, dal lavoro con i migranti e i rifugiati che arrivano in Europa all’impegno contro il cambiamento climatico: il Segretariato per la Giustizia Sociale e l’Ecologia (SJES) della Compagnia di Gesù organizza dal 4 all’8 novembre un congresso mondiale a Roma per celebrare il proprio 50esimo anniversario. Il congresso, che si svolgerà presso la Curia generalizia della Compagnia di Gesù, vedrà la partecipazione oltre 200 tra gesuiti, esperti, attivisti provenienti da tutti i continenti e impegnati in quelle che Papa Francesco definisce le “periferie” del mondo.

Interverranno, tra gli altri, il padre Ismael Moreno, in prima linea in Honduras con le popolazioni locali per contrastare lo sfruttamento delle multinazionali; il padre Gregory Boyle, direttore di Homeboy Industries, associazione che recupera ragazzi delle gang di Los Angeles; il cardinale Pedro Barreto, arcivescovo di Huancayo in Perù e membro del Sinodo sull’Amazzonia; l’ambientalista indiana Sunita Narain; il cardinale Michael Czerny, sottosegretario della Sezione rifugiati e migranti del Vaticano; l’economista statunitense Jeffrey Sachs; alla giovane attivista sudafricana Noluthando Honono.