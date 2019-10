Caso fondo Vaticano indagato, Conte in aula Camera martedì 5

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà una informativa urgente martedì 5 novembre in aula alla Camera sull’articolo apparso sul Financial Times per chiarire il caso del gruppo Fiber. Lo ha annunciato in aula a Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, dopo la sollecitazione di Tommaso Foti (Fratelli D’Italia).