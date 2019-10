Lotta per la dignità del corpo della donna? Femminista nuda in strada

Una presunta femminista, con i capelli tinti di verde, vaga per la strada completamente nuda. Non ci soffermeremo sulle qualità fisiche che, in questo caso, hanno ben poco importanza. Piuttosto, la domanda è: dato che le femministe raccontano di lottare per la parità e contro la strumentalizzazione del corpo delle donne, questa esibizione che significato ha?

Il video è stato pubblicato su Twitter con un’osservazione: “Non si capisce chi, tra loro e gli Extinction Rebellion, è più colpevole nel ridicolizzare il genere umano”