Svezia: la mafia nigeriana si sta diffondendo in tutto il Paese

Condividi

Una rete criminale dell’Africa occidentale conosciuta per traffico di esseri umani, traffico di stupefacenti, frode e uso di bizzarri rituali occulti e torture per fare lavaggi del cervello alle prostitute, si sta diffondendo in tutta la Svezia. Secondo quanto riferisce SVT Nyheter., la polizia teme che Black Axe, un’organizzazione criminale internazionale con sede in Nigeria, stia cominciando a prendere piede a Uppsala dopo essersi già stabilita in città come Stoccolma, Göteborg e Malmö.

“Sono principalmente coinvolti nella tratta di esseri umani”, afferma il portavoce della polizia di Uppsala, Jale Poljarevius. “Stanno tenendo le donne in ostaggio e attraverso il voodoo le stanno inducendo a credere che finiranno male se lasciano il lavoro. Ma sono anche coinvolti nella vendita di cocaina ed eroina ”, ha aggiunto Poljarevius.