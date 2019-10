Castellammare del Golfo: 29enne sfregiata senza motivo, arrestato tunisino

Ha aggredito una donna per strada a Castellammare del Golfo (Trapani) e, senza alcuna ragione, le ha sfregiato il volto con un oggetto appuntito. A distanza di due settimane il responsabile è stato finalmente catturato, si tratta di un cittadino straniero di nazionalità tunisina. I fatti contestati risalgono alla notte fra il 10 e l’11 di ottobre, quando il soggetto ha avvicinato con una scusa la vittima, incrociata all’altezza di via Giuseppe Verdi, in pieno centro storico.

Affermando di sentirsi male e di avere bisogno di aiuto, il tunisino ha atteso che la donna si approssimasse a lui per poi aggredirla con un’arma affilata non ancora identificata. Sotto choc e con il volto ridotto ad una maschera di sangue, la vittima è comunque riuscita a sottrarsi alla furia del magrebino ed a fuggire, gridando in cerca di aiuto. Raggiunta dagli uomini della polizia di Stato, ha raccontato quanto le era appena accaduto, facendo subito scattare le ricerche del colpevole.