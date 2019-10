Recuperati dai Cc gli idoli pagani gettati nel Tevere

Condividi

Sono state recuperate tre statuette in legno, che rappresentano una donna indigena incinta, rubate dalla chiesa di Santa Maria in Traspontina, a pochi passi da piazza San Pietro, dove erano esposte insieme ad altri oggetti amazzonici, in relazione al Sinodo straordinario dei vescovi sull’Amazzonia.

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, nel corso delle indagini guidate dal Coordinatore del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale della Procura di Roma, Procuratore Aggiunto Angelantonio Racanelli e dal sostituto procuratore Maria Bice Barborini e connesse con il furto di statuette accertato nella mattinata del 21 ottobre all’interno della Chiesa di via della Conciliazione in Roma, hanno recuperato 3 dei manufatti asportati, raffiguranti una “donna incinta”.