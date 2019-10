Non possono esistere due religioni nella stessa Chiesa

Condividi

Il 4 ottobre 2019, alla vigilia dell’apertura del Sinodo in Amazzonia, si è svolta a Roma una tavola rotonda, organizzata da Voice of the Family, sul tema: “La nostra Chiesa, riformata o distorta? “. Tra le dozzine di oratori, abbiamo sentito lo storico Roberto de Mattei dire: “Attualmente ci sono due religioni nella Chiesa cattolica. Il primo è il cattolicesimo tradizionale, la religione di coloro che, nell’attuale confusione, continuano a essere fedeli al magistero immutabile della Chiesa. Il secondo, senza nome fino qualche mese fa, ora ha un nome: questa è la religione amazzonica perché, come dice l’attuale papa, esiste un piano per dare alla Chiesa “un volto amazzonico “.

Due religioni non possono coesistere nella stessa chiesa – Nel vasto pubblico – non solo sul posto, ma anche su Internet attraverso una trasmissione video – è stata sollevata la questione della possibilità di uno scisma. D Mattei ha risposto chiedendo di pregare per “una vera controriforma, una controrivoluzione, una restaurazione del vero cristianesimo”, ricordando che, di fronte a questo caos nella Chiesa, è proprio “la divisione del nostro nemico è la nostra forza “.