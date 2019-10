Coppie gay, Consulta: “Desiderare figli non rientra in tutela salute”

“La tutela costituzionale della salute non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia, o anche un individuo, reputi essenziale“, come il desiderio di avere figli, “così da rendere incompatibile ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione”. Per questo “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato”.

E’ quanto sottolinea la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui il 18 giugno scorso ha stabilito che non è illegittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie gay. Erano stati i tribunali di Pordenone e di Bolzano a sollevare la questione della legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, là dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.