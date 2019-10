Bioplastiche, Bio-on nella bufera: manager arrestato e 150 milioni sequestrati

BOLOGNA – Tre manager nei guai (uno arrestato e gli altri due sottoposti a misure interdittive), con l’accusa di falso in bilancio e manipolazione del mercato; nove indagati fra amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore; decine di perquisizioni in Emilia Romagna, Lazio e Lombardia e beni per 150 milioni di euro sotto sequestro. Ai domiciliari è finito Marco Astorri, presidente e fondatore, mentre per Guy Cicognani, socio e vice presidente del cda, e Gianfranco Capodaglio, presidente del Collegio sindacale, sono scattati interdittiva e divieto di esercitare ruoli direttivi di persone giuridica. (https://bologna.repubblica.it)

La società bolognese specializzata nella produzione di bioplastiche totalmente biodegradabili (realizzate attraverso la fermentazione batterica dei residui della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero), controllata e guidata da Marco Astorri e Guido Cicognani che era arrivata, grazie a una lunga bolla speculativa a valere qualcosa come 1,4 miliardi – unico Unicorn italiano dopo il fenomeno Yoox – nel luglio di un anno fa, dopo aver messo a segno balzo prodigiosi e spesso incomprensibili a Piazza Affari, al puntò che tocco il suo massimo storico intraday di 67,7 euro, rispetto ai 5,82 euro del debutto.