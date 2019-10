Pakistan: aumentano le violenze contro i cristiani

Condividi

Lahore (Agenzia Fides) – “Nelle scorse settimane si è assistito a un allarmante aumento degli episodi violenti in particolare contro le minoranze religiose. Alcuni degli incidenti più recenti includono la profanazione di croci sulle tombe in un villaggio cristiano, Antonioabad, vicino alla città di Okara”: lo afferma la Commissione “Giustizia e Pace” (NCJP) della Conferenza episcopale cattolica del Pakistan, esprimendo preoccupazione per tali incidenti.

In un comunicato inviato all’Agenzia Fides, la Commissione riporta diversi episodi degli ultimi mesi: il 12 maggio scorso, alcuni fedeli hanno notato croci divelte e rotte su 40 tombe di un cimitero cattolico ad Antonioabad. Inoltre si ricorda che, sempre nel maggio scorso, Javed Masih, un cristiano di 36 anni, è stato ucciso dal suo datore di lavoro musulmano nel villaggio di Chak 7, vicino a Faisalabad,dopo aver subito discriminazione religiosa.

Nella lista diffusa dalla Commissione si nota che il medico indù Ramesh Kumar è stato incriminato per blasfemia con l’accusa di aver fornito medicine avvolte in una carta che, secondo l’accusa, avrebbe avuto stampati versetti del Corano. In seguito a questa accusa una folla ha incendiato lo studio medico del dottore.