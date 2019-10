Oliviero Toscani condannato per vilipendio

Deliri e insulti si pagano. Ne sa qualcosa Oliviero Toscani, il celebre fotografo nonché insultatore professionista di Matteo Salvini e soprattutto di chi vota Lega. Ma in questo caso, al centro dell’attenzione, alcune sue prese di posizioni inaccettabili contro la Chiesa.

Già, perché a La Zanzara di Radio 24 dello scorso 2 maggio dell’ormai lontano 2014 disse: “Se sei un extraterrestre che atterro in Italia ed entri in una bellissima chiesa cattolica e vedi uno attaccato, inchiodato a una croce che sanguina, dei bambini nudi che volano, San Bernardo tolta la pelle… Io credo che un club sadomaso non sia così all’avanguardia“. Parole che hanno portato alla condanna di Toscani.