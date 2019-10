Manovra, attacco anche a regali e prestiti tra parenti

Ormai è cosa certa: a partire da gennaio 2020 lo Stato non ammetterà più segreti quando si tratta di soldi. Vorrà cioè sapere se li spendi, se li dai in regalo a un familiare o per fare un prestito a un amico. Le nuove misure, come riporta laleggepertutti.it, sono scritte nella bozza della legge di bilancio per l’anno prossimo e cambieranno non poco le nostre abitudini quotidiane. Vediamo bene quali sono le novità.

La lotta all’evasione ha ormai definito il proprio “nemico numero uno”: i contanti. Ecco perché l’esecutivo sta per approvare una serie di misure per favorire i pagamenti tracciabili, ivi compreso il varo di nuovi poteri in capo all’Agenzia delle Entrate che consentiranno all’amministrazione finanziaria di scandagliare i dati delle fatture elettroniche per eseguire controlli incrociati. Nello stesso tempo arriva una misura che inciderà sui regali e prestiti tra parenti. Si tratta di una norma che riporta l’Italia indietro di quasi 10 anni. Per comprendere di cosa si tratta dobbiamo però fare un passo indietro.