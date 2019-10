Forlimpopoli: assalto a bancomat e spari con kalashnikov contro i Cc

Forlì, 14 ottobre 2019 – Terrore nella notte a Forlimpopoli: assaltano il bancomat e per coprirsi la fuga sparano ai carabinieri con i kalashnikov (FOTO). E’ successo poco dopo le 2, quando la banda di malviventi ha fatto saltare col gas uno sportello della Banca di credito cooperativo nel centro storico.

Il sistema di allarme è entrato subito in funzione, i carabinieri sono accorsi sul posto costringendo i banditi alla fuga i quali non hanno esitato a sparare, secondo quanto emerso, a colpi di AK47 contro le gazzelle. Nessun carabiniere è stato fortunatamente ferito. Il bottino è in fase di quantificazione, le indagini sono in corso. restodelcarlino.it