Siria: raid turco su convoglio di reporter, due morti

BEIRUT, 13 OTT – Due giornalisti sono stati uccisi oggi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria dell’esercito turco nel nord-est della Siria. Lo riferiscono fonti della zona di Qamishli, affermando che non vi sono indicazioni certe sulla nazionalità del reporter.

Secondo le fonti, i reporter a bordo di un pulmino con altri colleghi stranieri non lontano dalla zona del fronte dell’offensiva turca. Circolano notizie di almeno altri due giornalisti stranieri uccisi nello stesso raid ma non vi sono conferme. Segnalata presenza anche di giornalisti francesi e brasiliani nel convoglio.

11 people killed, another 74 wounded in the attack.

While ANHA reporter Seed Ehmed lost his life, journalists Ersin Çaksu, Mehmet Ekinci, Bircan Yıldız & Rojbin Ekin were injured. Those injured have been taken under treatment in hospitals in Qamishlo, Hesekê, Til Temir and Amûdê. pic.twitter.com/YQZacgKsvB

— Firat News Agency (@anfenglish) October 13, 2019