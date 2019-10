Filippo Roma aggredito, Sgarbi: si minimizza la violenza fascista dei 5 stelle

Napoli, Italia 5 Stelle/Sgarbi: «Contro Filippo Roma aggressione fascista»

«L’establisment di sinistra e l’omertà proteggono Grillo e i grillini»

ROMA – «Fascisti, pericolosi, minacciosi». Così Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera e fondatore di «Rinascimento», bolla l’aggressione di oggi a Napoli, al raduno grillino di «Italia 5 stelle», contro Filippo Roma, inviato delle «Iene» che tentava d’intervistare Virginia Raggi.

«E’ una aggressione fisica che non ha precedenti» commenta Sgarbi.

Che aggiunge: «Come sempre accade, l’episodio d’intolleranza verso Gad Lerner è stato stigmatizzato da chiunque. Per giorni si è parlato del figlio di Salvini sulla moto d’acqua della Polizia. Oggi , però, incredibilmente, si minimizza la violenza fascista dei 5 stelle, così come, del resto, nei giorni scorsi gli stupri consumati a casa del fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo. Ciò che è inaccettabile viene tollerato!»

Conclude Sgarbi: «L’establishment di sinistra e l’omertà proteggono Grillo e i grillini»

