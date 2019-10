Firenze: violenza sessuale di gruppo e furto, arrestati minorenni tunisini

Firenze – Santa Croce: violenza su una ragazza, arrestati minorenni tunisini. „Dopo averla accompagnata fino a una viuzza del centro storico l’avrebbero costretta a subire palpeggiamenti nelle parti intime mentre uno dei due riprendeva la scena con un telefonino. Un ricatto a sfondo sessuale per cui adesso la polizia ha arrestato due 16enni tunisini.

L’episodio si è verificato il luglio scorso quando una studentessa si trovava in compagnia di un’amica in una discoteca del centro per bere un drink. La ragazza avrebbe perso di vista l’amica all’interno del locale di Santa Croce così è uscita in strada per provarla a incrociarla e con lei rincasare. Sulla porta le si sono avvicinati i due giovani che si sono offerti di darle una mano, affiancandola tra le stradine tra Via dei Pandolfini e Via di S. Pier Maggiore. Dopo essere arrivati in un punto meno trafficato, la coppia le ha sfilato cellulare e portafogli, costringendo a subire i palpeggiamenti e atteggiamenti intimi per farsi restituire quanto le avevano sottratto. Momenti immortalati dalle videocamere del centro storico.