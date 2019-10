Campania: 41,4% della popolazione a rischio povertà, livello più alto in Ue

In Campania e in Sicilia oltre quattro persone su dieci sono “a rischio povertà”, cioè hanno un reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% di quello medio nazionale. Si tratta del livello più alto in Ue. Lo si legge nei dati Eurostat 2018. In Campania la percentuale di coloro che sono a rischio povertà è del 41,4% (era 34,3% nel 2017) mentre in Sicilia è in calo al 40,7%. tgcom24.mediaset.it