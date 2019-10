Aeroporto Peretola: immigrato tenta di rubare mitra a un militare

Condividi

Aeroporto di Peretola: tenta di disarmare militare dell’Esercito. Questa mattina paura all’aeroporto di Peretola quando un trentenne capoverdiano ha tentato di strappare l’arma dalle mani un militare dell’Esercito della pattuglia che presidia in maniera costante lo scalo fiorentino.

L’episodio si è verificato intorno alle 7 dopo che il trentenne aveva sfondato una porta di un bagno – forse cercando del cibo – per poi colpire un vigilante e un poliziotto. Proprio durante il tentativo di fuga sono intervenuti i militari che hanno bloccato l’uomo. Questo, messo alle strette, avrebbe tentato di impugnare il mitra del soldato.







E’ finito in manette con l’accusa di resistenza a lesioni (tre giorni di prognosi all’agente e altrettanti al vigilante). Nel pomeriggio l’arresto è stato convalidato: per il trentenne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

www.firenzetoday.it