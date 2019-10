Violentava la moglie e la minacciava di morte, arrestato marocchino

Condividi

Violentava la moglie e la minacciava di morte per costringerla ad avere rapporti: arrestato marito violento. Costringeva la moglie ad avere rapporti sessuali e spesso e volentieri per farlo arrivava a minacciarla di morte. L’uomo, un quarantenne di nazionalità marocchina e già detenuto, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

La Sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali” della locale Squadra Mobile – in seguito alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri – ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Valentina Fabiani nei confronti dell’uomo.