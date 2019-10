‘Ndrangheta: scarcerati i boss Pizzata, scaduto termine di custodia cautelare

I fratelli Antonio e Francesco Pizzata, punti di riferimento della ‘Ndrangheta di San Luca ritenuta ai vertici della mafia calabrese secondo numerose indagini, sono stati scarcerati dalla Corte di Appello di Roma per scadenza del termine massimo di custodia cautelare relativo al procedimento penale sulla presunta sussistenza ed operatività di un’associazione dedita al narcotraffico su Roma.

La vicenda giudiziaria risale al 2015, quando è scattata una maxioperazione originariamente a carico di 37 indagati, alcuni dei quali considerati vicini a consorterie della ’ndrangheta di San Luca. Gli imputati potranno ritornare liberi se non detenuti per altra causa. Questo è il caso di Vincenzo Crisafi, arrestato a Roma, e coinvolto in un altro procedimento. La notizia è stata pubblicata dalla Gazzetta del Sud e rilanciata dal massmediologo Klaus Davi che è anche consigliere comunale di San Luca.