Firenze: turiste prese a pugni e rapinate, arrestato marocchino

Firenze – Via Calzaiuoli: due ragazze prese a pugni e rapinate. Ha preso a pugni e spintoni le sue vittime, due giovani turiste americane che passeggiavano in via del Corso, riuscendo alla fine ad impossessarsi del telefono iPhone. Le ragazze non si sono però date per vinte: prima hanno inseguito il loro assalitore e poi hanno fermato in strada una volante della polizia.

L’episodio è successo intorno alle 2:30 della scorsa notte. L’aggressore si sarebbe avvicinato alle giovani statunitensi, entrambe di 20 anni, colpendo una delle due con dei pugni al volto e al collo nel tentativo di strapparle la borsa. Non appena l’altra ragazza è intervenuta in aiuto dell’amica, l’uomo, per tutta risposta, l’avrebbe spinta strappandole la borsa di dosso, come le due stesse giovani hanno raccontato agli agenti. Il rapinatore si è così dato alla fuga dopo essersi appropriato del costoso smartphone contenuto nella borsa.