Insulti e spintoni agli agenti: studenti assolti, ‘fatto di lieve entità’

Insultano e spintonano la Polizia e vengono assolti. Paoloni (Sap): «Questi sono i motivi per cui aumenta l’odio contro le Forze dell’Ordine» – «L’assoluzione dei due studenti di Milano, responsabili di aver insultato e opposto resistenza alla Polizia, all’esterno di Assolombarda è uno dei motivi per cui stanno aumentando le aggressioni in modo esponenziale, perché chi usa violenza, oltraggio e resistenza non ne risponde».

Commenta così Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), l’assoluzione dei due studenti che erano accusati di aver spintonato gli agenti, di averli colpiti con un casco e di avergli urlato contro gli appellativi “merde” e “bastardi”.