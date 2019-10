Tariffe agevolate per immigrati che inviano denaro in Egitto

Condividi

ROMA, 7 OTT – L’Ambasciata d’Egitto a Roma e il Gruppo Intesa SanPaolo hanno presentato il programma di trasferimento di denaro “Express to Family-Egypt”, indirizzato alla comunità egiziana in Italia, che propone tariffe agevolate per il trasferimento di denaro in Egitto.

Secondo quanto riferito in una nota dell’ambasciata egiziana, in un incontro tenutosi venerdì, l’ambasciatore d’Egitto in Italia Hesham Badr ha sottolineato la solida partnership economica e il ruolo positivo assunto da Intesa SanPaolo che si riflette in questo programma, che rappresenta un importante meccanismo per facilitare la vita quotidiana della comunità egiziana in Italia.