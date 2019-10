Sorpreso con dosi di cocaina prende a pugni gli agenti. Arrestato algerino

Condividi

Bologna – Nasconde della droga sotto il sellino di una bici: fermato prende a calci e pugni gli agenti. Un arresto sera in via del Pratello. Intorno alle 23, un uomo di origini algerine classe ’63 irregolare e con precedenti per sostanze stupefacenti, è stato fermato dagli agenti del Commissariato Due Torri-San Francesco e ammanettato per detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante un controllo della zona e anche a seguito di alcune segnalazioni ricevute, gli agenti della Polizia vedono un soggetto nascondere una bustina sotto il sellino di una bicicletta parcheggiata: lo avvicinano, lui inizia ad inveire contro di loro e poi sferra calci e strattoni. Ad un poliziotto provoca una distorsione della spalla (10 giorni di prognosi).