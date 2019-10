Trattiene in Egitto il figlio avuto dalla compagna italiana, denunciato

LECCE – Una donna salentina di 43 anni ha sporto denuncia ai carabinieri contro l’ex compagno, un 41enne di nazionalità egiziana, sostenendo che l’uomo starebbe trattenendo in Egitto il figlio di 8 anni nato da una relazione tra i due, cominciata nel 2010 e finita nel 2018.

La donna racconta che portava spesso il piccolo in Egitto per farlo stare col papà. L’ultima volta lo ha accompagnato il 9 agosto prima dell’inizio della scuola. Il bimbo sarebbe dovuto rientrare il 14 settembre in Salento dove vive c la mamma. Ma, secondo la denuncia, quando l’uomo ha visto sul cellulare del figlio un video in cui l’ex compagna e il piccolo passeggiavano insieme a un altro uomo, ha comunicato alla 43enne che il bambino non sarebbe più tornato.