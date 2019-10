Paolo Gentiloni a Strasburgo: “Non rappresenterò solo l’Italia”

“Non sarò il rappresentante di un unico governo“. Paolo Gentiloni si presenta all’Europarlamento per venire confermato come commissario agli Affari economici dell’Unione europea e mette subito in chiaro come sarà il suo mandato: “Mi occuperò di tutti e 27 i progetti di bilancio, la flessibilità non è una concessione ma è prevista dalle regole“. Fin qui, tutto scontato. Poi una frase sibillina: “Nell’applicare le regole mi concentrerò sulla riduzione del debito pubblico come qualcuno a cui sta profondamente a cuore l’impatto potenzialmente destabilizzante del debito alto, quando l’economia va male“. Una missione “cucita addosso” all’Italia.