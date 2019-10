Rimini, reati fiscali e frode a Inps: 6 arresti e sequestri per 14 milioni

Operazione “Calypso” della Guardia di Finanza di Rimini a tutela del settore alberghiero, contro le frodi fiscali e previdenziali, il riciclaggio di proventi illeciti, reati di frode e distrazione fallimentari.

Coordinati dalla Procura di Rimini, i finanzieri hanno eseguito un’ordinanza con la quale sono stati disposti due arresti in carcere, quattro ai domiciliari e cinque misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 11 persone, accusate di far parte di un’associazione per delinquere – con base a Rimini – ritenuta responsabile di aver ideato ed eseguito (dal 2011) un sofisticato meccanismo di frode, che ha consentito di ottenere, frodando sistematicamente il Fisco e riciclandone i proventi, arricchimenti per svariati di milioni di euro, anche ai danni dell’Inps, attraverso la compensazione di falsi crediti fiscali.

Coinvolto anche un funzionario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Finanza ha anche sequestrato società, hotel e beni per 14 milioni di euro. ASKANEWS