Iraq, Maysan: manifestanti incendiano edificio del governatore

Sale a sette nove morti e oltre 200 feriti il bilancio della repressione governativa irachena contro manifestazioni popolari scoppiate ieri a Baghdad e in altre città del paese. Lo riferisce la tv panaraba al Arabiya, citando fonti mediche, mentre altre fonti parlano di due morti e 180 feriti.

A Maysan i manifestanti hanno incendiato l’edificio del governatore.

Non è chiaro quali siano le responsabilità dell’uccisione dei tre manifestanti. Alcune fonti puntano il dito contro l’aggressione della polizia diretta verso manifestanti “pacifici”, altre parlano di infiltrati “armati”.

Le proteste popolari si sono moltiplicate in tutto l’Iraq mentre migliaia di manifestanti hanno sfidato fuoco vivo e gas lacrimogeni in manifestazioni che hanno lasciato nove morti in 24 ore. Le manifestazioni hanno portato le autorità a isolare la zona verde nel centro di Baghdad