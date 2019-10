Il vero scopo del debito pubblico è pagare gli interessi alle banche

di Radio Radio TV – prof Malvezzi



C’è una verità sulla quale dobbiamo riflettere: il debito pubblico non è stato creato per essere rimborsato. Questo non significa che non bisogna pagarlo, significa che lo scopo di quel tipo di debito è quello di pagare gli interessi.

Le domande che a questo punto bisogna farsi sono: chi è che ci guadagna? A chi vengono pagati quegli interessi? E’ sempre stato così?

No, non è sempre stato così. Una volta gli interessi rimanevano all’interno del nostro sistema, adesso vanno fuori. Vanno a pagare un sistema speculativo bancario che è quello che ha il potere di emettere denaro dal nulla. E chi è che crea denaro dal nulla? La Banca Centrale dell’Eurozona, che è di fatto un sistema di banche private.