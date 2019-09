Migranti, Grecia: rivolta nel campo di Moria, incendi e scontri con la polizia

Grecia – I migranti in rivolta hanno appiccato incendi all’interno e all’esterno del campo di Moria, sull’isola di Lesbo, chiedendo il trasferimento nella terraferma. I migranti si sono scontrati con le forze di polizia, come riporta www.ekathimerini.com. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo, cercando di spegnere gli incendi.

La polizia e le autorità locali dicono che ci sono notizie di vittime, ma non ci sono conferme. UNHCR Grecia ha invece twittato che “abbiamo appreso con profonda tristezza che la vita di una donna e un bambino sono andati perse in un incendio a Lesbo oggi”.

Il campo sovraffollato, costruito per ospitare 3.000, ne ospita 12.000 in condizioni disagevoli. I flussi di migranti che arrivano in Grecia sono aumentati sostanzialmente di recente, sebbene non siano ancora ai massimi livelli del 2015, quando oltre 800.000 clandestini sono entrati nel paese.