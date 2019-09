Italia nelle mani delle banche, le tasse non servono per pagare il debito

Condividi

di Radio Radio TV

L’economia italiana è storicamente una delle migliori del mondo e il suo avanzo primario è praticamente sempre stato positivo negli ultimi trent’anni. La spesa dello Stato è quindi sempre inferiore rispetto rispetto alle entrate ottenute attraverso la tassazione. Allora perché lo spauracchio del debito pubblico è sempre presente? Perché continuano a tassare i cittadini sempre di più se il bilancio è positivo?







Ne abbiamo parlato con Valerio Malvezzi, economista che da sempre pone al centro del dibattito economico tematiche e argomenti troppo spesso ignorati.

“In un mondo normale lo Stato si finanzia con l’emissione della moneta. In un mondo normale lo Stato crea moneta. In un mondo normale lo Stato non si finanzia con le tasse, ma con l’emissione della moneta. Le tasse non servono a pagare la spesa pubblica, ma a drenare la liquidità in eccesso che creerebbe inflazione. In un mondo normale si cerca la piena occupazione, non di pagare gli interessi di banchieri privati”.