Bologna: 50 chili di droga e 11mila euro in casa, arrestati albanesi

Condividi

Blizt in appartamento: la Squadra Mobile trova 50 chili di droga e 11mila euro. 50 Kg di marijuana, mezzo chilo di cocaina, 2 Kg di hashish e 11.000 euro in contanti. E’ quanto ha trovato il personale di Polizia, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del mercato della droga.

Ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione all’interno di un garage di via La Castiglia e di un’abitazione di via Murri e hanno arrestato tre cittadini albanesi di 28, 20 e 31 anni.







“Togliere linfa allo spaccio”. Queste le prerogative di Luca Armeni, capo della Squadra Mobile, che ha coordinato le indagini e che conferma la grande attenzione per la zona Universitaria, dove “nell’ultimo mese sono stati 15 gli arresti per spaccio e dall’inizio dell’anno almeno 50 effettuati dalla Squadra Mobile e altrettanti dalle volanti” ma, ha detto Armeni ai cronisti “si mira non sempre ad arrestare il singolo spacciatore, ma a intercettare i fornitori e, in questo caso si tratta di importatori di buon livello”.

www.bolognatoday.it