Migranti, Macron: “La Francia non può accogliere tutti se vuole accogliere bene”

Condividi

“La Francia non può accogliere tutti se vuole accogliere bene”: questo il senso della politica sui migranti del presidente francese Emmanuel Macron, da lui stesso illustrata ai microfoni di Europe 1 a qualche giorno dall’apertura del dibattito parlamentare sulle nuove regole per l’immigrazione.

“Per continuare ad accogliere tutti degnamente – ha detto nell’intervista registrata da New York da dove sta rientrando in Francia – non dobbiamo essere un paese che attrae troppo”.