Nave da crociera preleva “migranti” presso Cadice

I passeggeri a bordo della nave da crociera Azura di P&O stavano navigando da Cadice a Barcellona quando hanno sentito fischiare e urlare dal mare. Era un gruppo di venti migranti a bordo di un gommone sovraffollato e in avaria. Il capitano della nave non ci ha pensato due volte e ha deciso di inviare una scialuppa di salvataggio per recuperare i migranti e farli salire a bordo.

Un’operazione – scrive il Mattino – durata tre ore nelle quali i migranti sono stati controllati dalle guardie di sicurezza prima di ricevere coperte e soccorso dal personale di bordo. Il gruppo è stato poi lasciato ad Almeria, nel porto più vicino, e consegnato alla polizia locale. Il capitano dell’Azura si è quindi scusato con ii suoi tremila passeggeri per il ritardo di dieci ore accumulato dalla nave in vista dell’arrivo a Barcellona.